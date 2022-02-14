Вимагають підняти тарифи. У Києві таксисти вийшли на мітинг

Уранці 14 лютого у Києві розпочався всеукраїнський мітинг таксистів. Водії вимагають від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги.
Як повідомляє кореспондентка Суспільного Дар’я Кінша, мітинг розпочався близько 9 ранку на вулиці Борщагівській. Таксисти збираються на перехресті із вулицею Вадима Гетьмана в бік центра столиці. Станом на 9:15 до протесту долучились кілька десятків водіїв.
Таксист Валентин Голубєв у коментарі Суспільному розповів, що однією з основних вимог є зменшення розміру комісії з боку компаній-агрегаторів.
"Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку агрегаторам, які на сьогоднішній день дуже погано себе поводять. Вони забирають у водія близько чверті його заробітку. І так як зараз дуже багато коштує газ, бензин, дизпаливо, водію майже нічого не залишається. Тому зараз ми хочемо провести цю акцію для того, щоб агрегатори до нас прислухалися і знизили свій апетит, знизили відсотки комісій, а також не набагато, але все ж підняли тариф. Тому що зараз тариф економічно невигідний для водія", — пояснив він.
За словами водія, до протестів долучились таксисти, які працюють із компаніями Uber, Bolt, Uklon, 838 та іншими.
"Зараз мало хто з водіїв працює тільки з однією компанією. Кожен водій має дві-три-чотири програми для співпраці з агрегаторами", — пояснив він.
Голубєв додав, що 14 лютого водії не виходитимуть на роботу.
"Цей страйк по всій Україні. Багато міст зіткнулися із цією проблемою, як й у Києві, що, на жаль, пасажири не можуть замовити машину", — зауважив чоловік.
Таксист Олександр Коноваленко розповів, що вимогою акції є збільшення розміру мінімального тарифу на перевезення.
"Хочу донести до агрегаторів думку, щоб вони переглянули позицію щодо тарифів. Тому що насправді економічно невигідно, необґрунтовано те, що зараз відбувається з тарифами. Я розумію також пасажирів, які хочуть більш-менш нормальні ціни, але ж і водіїв треба розуміти", — пояснив він.
Як зазначив таксист, нині агрегатори беруть від 17 до 25 відсотків комісії від вартості замовлення. За його словами, з урахуванням вартості палива та обслуговування автівки, у разі розміру мінімального тарифу у 45-50 гривень водієві залишається лише близько 10 гривень заробітку.
На думку таксиста, вартість мінімального замовлення має бути близько 75 гривень.
О 10 годині водії планують вирушити автоколоною до офісів компаній-агрегаторів — Uber, Bolt та Uklon, щоб передати їм свої вимоги. 16 лютого вони хочуть провести круглий стіл з представниками компаній.
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