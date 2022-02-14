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Львівські водії таксі вимагають підняття тарифів
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Львівські водії таксі вимагають підняття тарифів

Катерина Садловська Ірина Качмарик
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Львівські водії таксі вимагають підняття тарифів Суспільне Львів

Львівські водії таксі вимагають підняття тарифів. Із такими вимогами перевізники долучились до Всеукраїнського пікету. Таксисти хочуть, аби компанії підвищили мінімальні тарифи на перевезення та зменшили розмір комісії за свої послуги.

О 9 ранку водії таксі зібралися біля стадіону "Арена Львів". За словами організаторів протесту, там зібралися близько 150 людей.

Водії таксі кажуть, що зараз вартість мінімального замовлення становить 35 грн, а таксисти вимагають збільшити ставку до 50 грн. Підвищення тарифу аргументують здорожчанням палива та зростанням вартості обслуговування автомобілів.

"Я придбав авто Volkswagen Caravelle Т4 4 роки тому в Прибалтиці. Ці номери мені обійшлись в три з половиною тисячі доларів, український логотип. Наприклад, коли я його купляв на німецькій реєстрації, він коштував орієнтовно дві з половиною тисячі євро. На сьогодні ринкова вартість цієї машини близько 8 тисяч доларів. Працюючи в таксі, я не можу заробити дану суму", — каже таксисти Олександр Голячук.

Після свого протесту водії таксі роз'їхалися за адресами офісів фірм, де працюють.

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