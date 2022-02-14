Львівські водії таксі вимагають підняття тарифів. Із такими вимогами перевізники долучились до Всеукраїнського пікету. Таксисти хочуть, аби компанії підвищили мінімальні тарифи на перевезення та зменшили розмір комісії за свої послуги.

О 9 ранку водії таксі зібралися біля стадіону "Арена Львів". За словами організаторів протесту, там зібралися близько 150 людей.

Водії таксі кажуть, що зараз вартість мінімального замовлення становить 35 грн, а таксисти вимагають збільшити ставку до 50 грн. Підвищення тарифу аргументують здорожчанням палива та зростанням вартості обслуговування автомобілів.

"Я придбав авто Volkswagen Caravelle Т4 4 роки тому в Прибалтиці. Ці номери мені обійшлись в три з половиною тисячі доларів, український логотип. Наприклад, коли я його купляв на німецькій реєстрації, він коштував орієнтовно дві з половиною тисячі євро. На сьогодні ринкова вартість цієї машини близько 8 тисяч доларів. Працюючи в таксі, я не можу заробити дану суму", — каже таксисти Олександр Голячук.

Після свого протесту водії таксі роз'їхалися за адресами офісів фірм, де працюють.

Інформація доповнюється...