У Тернополі протестують таксисти

Тернопільські таксисти вийшли на протест. Із 8-ї ранку вони їздять по місту колоною та сигналять. Про це Суспільному повідомив таксист Андрій. Називати своє прізвище чоловік не захотів.

За його словами, таксисти вимагають, аби дві фірми в Тернополі підняли свої тарифи.

"Ми вимагаємо представників інтернет-платформ збільшити тарифи, принаймні, на 20-30 відсотків. Це суттєво не вплине на пасажирів, проїзд збільшиться на 1-2 гривні на одному кілометр", – каже чоловік.

Суспільне Тернопіль Таксисти вимагають підняти мінімальний тариф за проїзд

Зараз мінімальна плата за проїзд у таксі становить 35 гривень, таксисти на протесті вимагають, аби вони підняли його до 42 гривень.

За словами Андрія, таксисти протестуватимуть до 17-ї години, пересуваючись колоною автомобілів вулицями Тернополя.

Суспільне Тернопіль Колона таксі пересувається вулицями

Впродовж дня до цієї акції планують доєднатися близько сотні водіїв таксі.

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