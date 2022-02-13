Традиційні страви Кіровоградської області, рецепти із збереженням місцевої говірки, QR-коди, відсканувавши які можна почути голоси господинь – все це є у книжці "Смачна Кропивниччина". Її створення ініціювали кропивничанки Інна Тільнова та Світлана Листюк. Василь Дерев’янко – кухар з Кропивницького пропонує своє бачення деяких страв, представлених у книжці. Три рецепти – салату, гарячої страви та десерту Василь надав читачам та читачкам Суспільного.

Салат з печеного буряка з мусом із в'яленого чорносливу і крем сиру

Суспільне Кропивницький

Інгредієнти (1 порція): буряк 100 гр, синя цибуля 30 гр, помідори чері 50 гр, горіх волоський 20 гр, крем-сир 50гр. Для мусу з бринзи: бринза 50гр, вершки 30% 30 гр, сир плавлений 50 гр. Мус з чорносливу: чорнослив в‘ялений 50 гр, сік лимону, сіль, цукор, перець за смаком.

Приготування: буряк запікаємо в фользі з додаванням рослинної олії при температурі 180° до готовності. Охолодити та почистити, нарізати скибочками. Мус з бринзи: зблендерувати всі інгредієнти до однорідної маси. Мус з чорносливу: зблендерувати всі інгредієнти до однорідної маси. Подаємо на тарілці: кладемо мус з чорносливу, зверху хаотично скибочки буряку, мус з бринзи, помідори чері, посипаємо грецьким горіхом.

Запечений окіст із свинини

Суспільне Кропивницький

На головному фото Василь подає окіст зі свинини

Інгредієнти: окіст, цибуля 2 шт, часник 5 зубчиків, сіль, перець, лавровий лист, морква 1 шт, масло вершкове 100 гр, смородина чорна 200 гр, картопля 1 кг, корінь селери 1 шт, вершки 23% 200 гр, цукор, лимон, борошно 600 гр, яйця 3 шт.

Приготування: стегно замаринувати (сіль, перець, часник, гірчиця міцна) і залишити на 10 годин в холодильнику. Тісто: мука, яйця, сіль та вода, замішаємо круте тісто, розкатати та завернути м’ясо. Запікати при температурі 160° 2 години.

Суспільне Кропивницький

Картоплю миємо, додаємо олію, сіль Запікаємо при температурі 180° 20 хв.

Мус з селери: селеру почистити, нарізати, відварити. Злити воду, додати вершки, сіль за смаком і трішки соку лимону. Соус: цибулю, моркву нарізати кубиками, обсмажити, додати смородину, сок з печеного окісту, тушкуємо до готовності, блендеруємо і додаємо вершкове масло.

Подаємо: окіст виймаємо з тіста, ріжемо на порції, викладаємо на тарілку, додаємо гарнір та мус з селери, поливаємо соусом.

Яблучний медовик з вершковим соусом

Суспільне Кропивницький

Інгредієнти. Тісто: борошно 4 склянки, цукровий пісок - 1 склянка, яйце - 3 шт; сода - 1 чайна ложка або 1 пакетик розпушувача для тіста, масло вершкове - 100 г, мед 2 столові ложки. Крем: яблука "Симиренко" 1 кг, сметана 250 гр, вершки 26% 250 гр, цукор 100гр.

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