Дефіцит компонентів крові та нестача донорів – у таких умовах працює наразі Херсонський обласний центр служби крові. Щоб дізнатись як стати донором і допомагати людям, Суспільне поспілкувалось із секретаркою зі зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Херсонського обласного центру служби крові Наталією Бабій та учасником АТО, донором першої черги Олександром Беньком.

Херсонець, учасник АТО Олександр Бенько став донором 2003 року, коли навчався на II курсі в університеті.

"Того року один із моїх близьких друзів попросив про допомогу для його брата, якого сильно побили і він втратив багато крові. Я сам здав та попросив своїх одногрупників підтримати. Всього тоді кров здали 10 людей. З того часу я вирішив для себе допомагати іншим. Звичайно, був час, коли служив в АТО, тоді змоги не було, а після повернення вже здавав майже 20 разів", - розповів Олександр.

Наразі чоловік отримав статус донора першої черги та регулярно здає донорську кров.

"Тепер, коли я тільки бачу в соцмережах про необхідність у донорській допомозі, я їду і здаю. Для мене найголовніше, що це - добра справа, я можу допомогти людині врятувати життя", - каже учасник АТО Олександр Бенько.

Фото: Олександр Бенько Фото з особистого архіву донора Олександра Бенько

На сьогодні, говорить Наталя Бабій, у центрі служби крові постійно відбувається ротація донорських кадрів.

Скільки донорів налічує обласний центр служби крові?

Люди від’їжджають, хтось хворіє, хтось не може в цей час здавати. До донорства існує ціла низка вимог, протипоказань тимчасових і абсолютних, коли людина може здавати кров і не може. Так як людське здоров’я має властивість постійно змінюватись, то, звичайно, донорські кадри - таке явище: сьогодні їх багато, завтра їх мало, післязавтра трохи більше. Ми не можемо чітко назвати цифру по кількості донорів.

Які існують види здачі донорської крові?

Донори здають різні компоненти крові: еритроцити, тромбоцити і плазму. Це - три компоненти крові, які постійно використовуються у медичній практиці під час переливання, тому є донори певних категорій.

Донори тромбоцитів - це особлива каста людей. Для цього використовується ретельний підхід до кожного донора. Це має бути абсолютно здорова людина, її постійно перевіряють, стан її здоров’я, саме до донорів тромбоцитів величезна низка вимог. Таких людей не багато, які здають такий компонент. Вони рятують життя онкохворих дорослих та дітей.

Донори плазми - це інша категорія. Таку кров більше використовують. До такого виду донорства може залучитись вже більше коло людей.

Донори еритроцитів або еритроцитної маси, так їх ще називають, - це найбільша аудиторія донорства. До такого виду ми найчастіше закликаємо. Коли необхідно здійснити переливання крові людині, яка втрапила в ДТП або під час складної операції, або породіллі, яка має крововтрату. Дуже багато напрямків, де така кров застосовується.

Які основні протипоказання для донорства?

Згідно з законом про донорство і компоненти, звичайно, це - інфекційні захворювання, такі як СНІД, ВІЛ, сифіліс, гепатити, туберкульоз, броцильоз, паразитарні інфекції, злоякісні пухлини, хвороби крові: анемія та інші. Місто Херсон – це місто моряків, багато моряків бувають у країнах Азії, Африки, Центральної Америки, де спостерігаються малярійні захворювання. Після перебування в цих країнах тимчасово, на три роки, таку людину відстороняють від донорства.

Також є тимчасові протипоказання, наприклад, операції.

Зараз у нас всі вакцинуються і після вакцинації, якщо людина добре почувається, то, в принципі, її допускають до здачі крові. Якщо ж після вакцинації виникають якісь симптоми, температура, захворювання коронавірусом, людина не допускається до кровоздачі протягом місяця. Якщо людина перехворіла в легкій формі, донорство відкладається на місяць, якщо важко протікала хвороба, не менше п’яти-шести місяців людина має відновлюватись.

Це - невеликий перелік протипоказань для донорства, які регламентовані законом і якими ми керуємось при відборі донорів. Саме тому коло донорів звужене ще більше. Людське здоров’я може проявлятись не передбачувано.

Чи правда, що для донора кровоздача є корисною?

Цей факт науково підтверджений. Після того, як в людини забирається 400-650 мл крові, повинен пройти певний етап, поки кров відновиться. На щастя, це така субстанція унікальна, яка сама себе відтворює. Після відтворення імунна система стає міцнішою. Наші постійні донори всі це підтверджують, здоров’я насправді стає більш міцним і почуваються вони краще. Вже доведено, що у донорів рідше трапляються серцево-судинні захворювання. Через кілька діб після кровоздачі починається прилив сил. Особливо жінки нахвалюють цей стан, адже гарний вигляд має шкіра та омолоджується організм.

Фото: Олександр Бенько Фото з особистого архіву донора Олександра Бенько

Які необхідні мати документи та зробити аналізи, щоб стати донором?

Все відбувається у нас в центрі на місці. Людина з паспортом попередньо ознайомлюється з усіма правилами підготовки, які розміщені у нас на сайті та в соцмережах: як правильно годуватись, що можна, а що не можна? Здається попередній аналіз крові з пальця, який дає певні показники, чи можна взагалі сьогодні допустити цю людину до донорства? Після цього людина проходить огляд у нашого терапевта і він з’ясовує деталі про стан здоров’я донора, аналізи і приймає рішення. Якщо людина допускається до здачі донорської крові, під час кровоздачі невеличкий об’єм рідини береться на тестування на серйозні інфекції: ВІЛ, сифіліс, гепатити А, В, С та інше. Пробірка з тестовою кров’ю відправляється на тестування до СНІД-лабораторії, де визначають, чи можна після кровоздачі гемокон цього донора відправити до реципієнта? Якщо в крові щось не так, то цей гемокон здається на утилізацію, а донору відправляється інформація про стан його здоров’я. Найчастіше через три доби донор з паспортом може прийти до нашої лабораторії і отримати безкоштовно результати аналізів.

Чи є пільги у донорів?

Так, у кожного донора є пільга – вихідний у день здачі крові і один день має право приплюсувати до щорічної відпустки. Це гарантується законом.

Яка ситуація з банком крові на Херсонщині?

На сьогодні, у нас дефіцит компонентів крові. Це обумовлене, в першу чергу, карантином через COVID-19. Кількість донорських кадрів та донорська активність стрімко впали. Створити гарантований банк крові нам зараз не вдається. Ми намагаємось залучати усіма способами, щоб хоча б задовольнити термінові потреби в цих компонентах для хворих у херсонських лікарнях і області. Ситуація надскладна. Така ситуація наразі у всіх службах крові України, розказала секретарка зі зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Херсонського обласного центру служби крові Наталя Бабій.

Що відомо:

14 лютого відзначається День донора.

Донорська здача крові або донорство крові — це добровільне надання своєї крові чи її компонентів для подальшого переливання хворим, що цього потребують.

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