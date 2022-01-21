У Херсоні близько 200 донорів крові стали учасниками акції "Ланцюг милосердя"

"Ланцюг Милосердя" – акція Херсонського обласного центру крові, яка об’єднала близько 200 донорів крові, завершилася. З тими, хто 21 січня прийшов здати кров, поспілкувалося Суспільне.

Секретарка по зв’язках з громадськістю Херсонського центру служби крові Наталія Бабій, говорить, зазвичай донорів не вистачає, та 20 і 21 січня були охочі долучитися. Акція тривала тиждень.

"Зараз потреба в донорській крові як ніколи постійна, дуже гостра і дуже термінова. Службам крові вкрай важко вирішувати ці питання. Тому ми проводимо такі акції, тим більше така знакова історична подія, як День Соборності України, має об’єднувати людей і ми вважаємо, що донорство крові єднає людей найяскравіше і воно єднає нас для блага наших українців", - каже Наталія Бабій.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне.Херсон

Юрій – лікар-стоматолог за фахом. Говорить, кров здає не вперше. Цього разу - для відділення травматології.

"Зі студентських років я здаю завжди кров. Просять ось у соціальних мережах здати кров. Тому приходжу і здаю завжди", - каже Юрій.

Денис – постійний донор. Говорить, сьогодні під час процедури почувається добре.

"Регулярно мені телефонують, запрошують на станцію переливання крові. І кожні пів року я здаю. Це вже три роки я здаю. Я працюю водієм. І нашому адміністратору для його сина потрібно було. Я підійшов. У мене група – друга плюс. Так я спробував і тепер мене запрошують", - каже чоловік.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне.Херсон

Поліна – сімейна лікарка. Розказує, що поєднує волонтерство з професійною діяльністю.

"Прийшов уже час за графіком моїм внутрішнім. Здаю кров з 18 років. Як тільки це за законодавством було дозволено, я стала здавати кров. Спонукало мене стати доноркою цільної крові, плазмаферезу, декілька разів тромбоферезу моє волонтерство у Червоному Хресті. Там я, власне, долучилася до роботи з пацієнтами, яким потрібна кров. Та моє навчання у медичній академії", - сказала донорка.

Для кого 21 січня здавали донори кров розказала завідувачка відділення заготівлі крові та її компонентів Олена Лісецька.

"Нам необхідні тромбоцити для дитини з гематологічного відділення, яка лежить в дитячій обласній лікарні. А також для гематологічного хворого з обласної лікарні. Тобто ці люди потребують тромбоцитів і ми викликали своїх постійних донорів. Це - гарантія того, що сьогодні хворі отримають тромбоцити. Первинний донор іноді не знає, хворів гепатитом чи ні, і якщо виявиться, що у людини гепатит чи ще щось, доведеться списувати кров. Тоді довгоочікувані тромбоцити хворий може не отримати", - розказала лікарка.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне.Херсон

Цільну кров не переливають. У центрі її розділяють на компоненти, а потім видають за запитом медичних закладів. Найбільше потребують такої допомоги пологові будинки, гематологічні, травматологічні та хірургічні відділення лікарень, розказала Олена Лісецька.

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