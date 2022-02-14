На Львівщині почали розподіл ліків від коронавірусу "Молнупіравір". З 2627 флаконів цього препарату 800 отримають поліклініки Львова, решта — поліклініки при районних лікарнях. Зараз ліки зберігаються на складі при Львівському госпіталі у Винниках. Про те, кому призначатимуть цей препарат, Суспільному розповів сімейний лікар Олег Веремієнко.

У Львівську область препарат доправили у п'ятницю, 11 лютого. Зараз ліки зберігаються на складі.

"Молнупіравір" — це противірусний препарат. Спеціальних умов зберігання не потрібно, звичайна температура — до +25 градусів", — каже завідуюча складом Львівського госпіталю ветеранів війн та репресованих Ольга Хомишин.

Суспільне Львів Ольга Хомишин

Невдовзі ліки розподілять по закладах охорони здоров'я — поліклініках та амбулаторіях сімейного типу.

"Молнупіравір" доправлять на інші лікувальні заклади – це переважно на амбулаторний рівень, тобто на заклади, де є первинна медична допомога. Це 105 080 капсул і це 2627 упаковок, в кожній упаковці 40 капсул", — каже генеральний директор госпіталю Максим Прокопенко.

Суспільне Львів Склад, де зберігаються ліки проти коронавірусу

Десять флаконів препарату проти коронавірусу отримає сімейний лікар Олег Веремієнко. Каже, ліки застосовують у перші п'ять днів захворювання. Саме при появі перших симптомів ці таблетки є ефективні.

"Ми, якщо звертається пацієнт в перші 5 днів, маємо можливість дати цей препарат людям для противірусної терапії. Вона є ефективна в перші 5 днів, тому є важливо, щоб первинна ланка мала можливість давати такі препарати. Ліки попереджують тяжкий перебіг і ускладнення коронавірусної інфекції", — каже сімейний лікар.

Сімейні лікарі видаватимуть цей препарат пацієнтам безкоштовно.

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