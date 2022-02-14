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На Львівщині ліки від коронавірусу розподілять між сімейними лікарями. Кому призначатимуть
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На Львівщині ліки від коронавірусу розподілять між сімейними лікарями. Кому призначатимуть

Наталія Карнаух Ольга Дейнека
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На Львівщині ліки від коронавірусу розподілять між сімейними лікарями. Кому призначатимуть Суспільне Львів

На Львівщині почали розподіл ліків від коронавірусу "Молнупіравір". З 2627 флаконів цього препарату 800 отримають поліклініки Львова, решта — поліклініки при районних лікарнях. Зараз ліки зберігаються на складі при Львівському госпіталі у Винниках. Про те, кому призначатимуть цей препарат, Суспільному розповів сімейний лікар Олег Веремієнко.

У Львівську область препарат доправили у п'ятницю, 11 лютого. Зараз ліки зберігаються на складі.

"Молнупіравір" — це противірусний препарат. Спеціальних умов зберігання не потрібно, звичайна температура — до +25 градусів", — каже завідуюча складом Львівського госпіталю ветеранів війн та репресованих Ольга Хомишин.

Ольга ХомишинСуспільне Львів

Ольга Хомишин

Невдовзі ліки розподілять по закладах охорони здоров'я — поліклініках та амбулаторіях сімейного типу.

"Молнупіравір" доправлять на інші лікувальні заклади – це переважно на амбулаторний рівень, тобто на заклади, де є первинна медична допомога. Це 105 080 капсул і це 2627 упаковок, в кожній упаковці 40 капсул", — каже генеральний директор госпіталю Максим Прокопенко.

Склад, де зберігаються ліки проти коронавірусуСуспільне Львів

Склад, де зберігаються ліки проти коронавірусу

Десять флаконів препарату проти коронавірусу отримає сімейний лікар Олег Веремієнко. Каже, ліки застосовують у перші п'ять днів захворювання. Саме при появі перших симптомів ці таблетки є ефективні.

"Ми, якщо звертається пацієнт в перші 5 днів, маємо можливість дати цей препарат людям для противірусної терапії. Вона є ефективна в перші 5 днів, тому є важливо, щоб первинна ланка мала можливість давати такі препарати. Ліки попереджують тяжкий перебіг і ускладнення коронавірусної інфекції", — каже сімейний лікар.

Сімейні лікарі видаватимуть цей препарат пацієнтам безкоштовно.

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