На Львівщину доправили препарат для лікування коронавірусу

На Львівщину доправили 2627 курсів "Молнупіравіру" — препарату для лікування коронавірусу". Кожний з них містить 40 капсул. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, невдовзі ліки розподілять по закладах охорони здоров'я — поліклініках та амбулаторіях сімейного типу. Препарат насамперед призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити їх від важкого перебігу хвороби. Сімейні лікарі видаватимуть "Молнупіравір" хворим безкоштовно з моменту появи перших симптомів.

"Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати", — повідомили у департаменті охорони здоров'я.

Як повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, згодом в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату. З них 75 тисяч надійдуть до кінця цього тижня.

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