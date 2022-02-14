У Запоріжжі відбувся автопробіг на захист малого бізнесу

Запорізькі підприємці зібралися на автопробіг "SAVEФОП" який стартував від Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олена Лисенко. За її підрахунками, в акції взяли участь близько 50 автівок.

Підприємці вимагали скасувати закони, що передбачають обов'язкове використання касових апаратів, та звернути увагу на проблеми малого бізнесу. Про це розповів учасник мітингу Віталій Шаманський.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Автопробіг в нас буде звідси, їдемо до автовокзалу, потім в сторону площі Запорозької, це до греблі, там повертаємося і приїжджаємо сюди, під офіс партії "Слуга народу". Встановлення касових апаратів несе навантаження: мені потрібно буде наймати бухгалтера, в мене 1 магазин і я один. В мене немає грошей, аби утримувати бухгалтера, як мінімум потрібно сплачувати 8-10 тисяч. Якщо ми не відстоїмо і не приймуть наш закон, то половина підприємців закриються і перестануть сплачувати гроші у бюджет", - каже Віталій Шаманський.

Фото: Суспільне Запоріжжя Віталій Шаманський

"Мікропідприємці наразі в нас працюють до мільйона гривень. Це оборот, не чистий заробіток. І поставити касові апарати, прораховано нашими спеціалістами, навантаження на одного підприємця буде складати близько 100 тисяч гривень на рік. Взяти їх з обороту це означає лишити себе заробітку. Це буде скорочення робочих місць, тому що утримати і цей касовий апарат і працівника мені буде дуже складно. В мене книжковий магазин", - каже підприємиця Олена Король.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Король

Як раніше повідомляло Суспільне, з 2022 року набув чинності закон про обов`язкові касові апарати для підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп.

Аналогічна акція підприємців з вимогами скасувати закони, що передбачають обов'язкове використання касових апаратів, а також знизити тарифи на енергоносії для бізнесу відбувалася у Запоріжжі 7 лютого.

Що відомо

У Верховній раді подали на реєстрацію проєкт закону про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків. Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека. Тим часом спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

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