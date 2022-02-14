Як поводити себе сумчанам у разі бойових дій. Перелік правил

Першочергово потрібно зберігати спокій і бути зосередженим. Від цього буде залежати, наскільки якісно і швидко ви зможете впоратися з ситуацією, що склалася. Про це закликає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своїй спеціальній брошурі.

Є певний перелік дій, котрі потрібно зробити, аби убезпечити себе у разі надзвичайної ситуації або у разі початку бойових дій.

Не можна розповідати про свої дії та плани людям, яких ви погано знаєте. Потрібно завжди носити з собою документи, що посвідчують вашу особу. Гроші та документи треба покласти в різні місця ― так буде якомога більше шансів їх зберегти. Разом із документами у вас повинні бути записи про групи крові вашу та вашої сім'ї. А також ви повинні мати інформацію про ваші проблеми зі здоров’ям, якщо такі є. Дізнайтеся, де розташовані сховища та укриття, що знаходяться поряд із вашою домівкою, роботою та поблизу місць, які ви часто відвідуєте. Намагайтеся якнайрідше виходити з домівки, швидко переміщатися між своїм житлом та роботою, не вирушайте нікуди без важливої причини, уникайте місця, де є багато людей. Якщо ви почули важливу інформацію з офіційних джерел органів влади про якусь небезпеку, передайте всі новини родичам, сусідам, колегам. При появі людей зі зброєю, військової техніки, при заворушеннях ви маєте негайно покинути небезпечний район, якщо маєте таку можливість. Вам потрібно уникати колон військової техніки та не стояти біля військових машин, які рухаються. Якщо ви потрапили в місце обстрілу, потрібно сховатися у найближчому укритті та не виходити ще певний час після закінчення стрільби. Якщо поблизу вас немає сховищ, ви можете сховатись в канавах, окопах, вирвах від вибухів. У разі раптового обстрілу і якщо у вас не буде можливості дістатися сховища, ляжте на землю головою в бік, протилежний до вибухів, і прикрийте голову руками або речами. Якщо ви побачили поранену людину, надайте їй першу допомогу і викличте швидку, рятувальників, поліцію або військових. Не потрібно намагатися надати першу домедичну допомогу пораненим, допоки не закінчилася стрілянина.

Що відомо

Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації.

Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС.

У Сумській тергромаді відбудуться навчання — пройде колона військових та техніки.

У Сумах хочуть створити добровольчі формування.

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