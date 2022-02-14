Як поводити себе сумчанам у разі бойових дій. Перелік правил

Першочергово потрібно зберігати спокій і бути зосередженим. Від цього буде залежати, наскільки якісно і швидко ви зможете впоратися з ситуацією, що склалася. Про це закликає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своїй спеціальній брошурі.
Є певний перелік дій, котрі потрібно зробити, аби убезпечити себе у разі надзвичайної ситуації або у разі початку бойових дій.
- Не можна розповідати про свої дії та плани людям, яких ви погано знаєте.
- Потрібно завжди носити з собою документи, що посвідчують вашу особу. Гроші та документи треба покласти в різні місця ― так буде якомога більше шансів їх зберегти.
- Разом із документами у вас повинні бути записи про групи крові вашу та вашої сім'ї. А також ви повинні мати інформацію про ваші проблеми зі здоров’ям, якщо такі є.
- Дізнайтеся, де розташовані сховища та укриття, що знаходяться поряд із вашою домівкою, роботою та поблизу місць, які ви часто відвідуєте.
- Намагайтеся якнайрідше виходити з домівки, швидко переміщатися між своїм житлом та роботою, не вирушайте нікуди без важливої причини, уникайте місця, де є багато людей.
- Якщо ви почули важливу інформацію з офіційних джерел органів влади про якусь небезпеку, передайте всі новини родичам, сусідам, колегам.
- При появі людей зі зброєю, військової техніки, при заворушеннях ви маєте негайно покинути небезпечний район, якщо маєте таку можливість.
- Вам потрібно уникати колон військової техніки та не стояти біля військових машин, які рухаються.
- Якщо ви потрапили в місце обстрілу, потрібно сховатися у найближчому укритті та не виходити ще певний час після закінчення стрільби.
- Якщо поблизу вас немає сховищ, ви можете сховатись в канавах, окопах, вирвах від вибухів.
- У разі раптового обстрілу і якщо у вас не буде можливості дістатися сховища, ляжте на землю головою в бік, протилежний до вибухів, і прикрийте голову руками або речами.
- Якщо ви побачили поранену людину, надайте їй першу допомогу і викличте швидку, рятувальників, поліцію або військових. Не потрібно намагатися надати першу домедичну допомогу пораненим, допоки не закінчилася стрілянина.
Що відомо
- Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації.
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС.
- У Сумській тергромаді відбудуться навчання — пройде колона військових та техніки.
- У Сумах хочуть створити добровольчі формування.
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