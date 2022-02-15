Як відрізнити правду в новинах: поради експертки з інфогігієни

В умовах інформаційної війни медіагігієна стає складовою національної безпеки. В ефірі Українського радіо Оксана Мороз, експертка з інфогігієни, розповіла про способи перевірки новин та розпізнавання фейків.

Про свіжі фейки у соцмережах

Оксана Мороз каже, що сьогодні немає конкретних фейків, які б впливали на українське суспільство. Проте, є дуже концентрована кількість новин, які щогодини змінюють нюанси та суперечать одне одному. Оксана Мороз вважає, що ця проблема є серйознішою, ніж інтенсивна атака фейками.

"Зараз ми маємо інтенсивне інформаційне поле, створюване як правило авторитетними медіа. Маємо дуже багато різноманітних заяв і розуміємо ніби, що ці заяви просто супроводжують переговорний процес. А як це декодувати, як цьому протидіяти ― особливого розуміння немає", — каже вона.

Експертка відзначає, що українські громадяни вперше стикнулися з такою формою гібридної війни. Тож наразі її стрічка у Facebook розділилася на тих, хто спокійно готується до захисту та тих, хто поширює неперевірену інформацію.

Про "помилкові" заголовки-заготовки

Оксана Мороз каже, що в теперішній ситуації напружене не лише суспільство, а й журналісти. А тому у їхній роботі також можуть виникати помилки.

"Коли їм кілька джерел говорять однотипну інформацію, вони роблять заготовки, які випадково можуть опинитися в ефірі. Наприклад, як це сталося з "Блумберґом". У цій ситуації нас може врятувати просте правило: ніколи не робити висновки за однією новиною, яку ми побачили", — каже Мороз.

У такій ситуації варто стежити за тенденціями та фактами. Факти походять від учасників переговорного процесу, а не анонімних Telegram-каналів. При цьому, варто памʼятати, що і учасники переговорів не говорять всієї правди.

"Друге правило: споживати інформацію один або два рази на день, а не сидіти в новинах цілодобово. Тоді з ретроспективи можна краще побачити, що відбулося і як хто відреагував", — каже експертка.

Про неправдиві новини з посиланням на джерела

"Це частина гібридної війни. Усі сторони переговорного процесу тиснуть одне на одного і зливають інформацію. А CNN, наприклад, бере і публікує ― тому що отримав інформацію з кількох "своїх" джерел, які для них не є анонімними", — каже Оксана Мороз.

Вона радить не сприймати такі явища негативно. Адже зараз про Україну говорять всі. Цей інформаційний шум тисне на закордонних політиків та примушує їх до активних дій на підтримку України. Експертка вважає, що такі повідомлення є болючими для суспільства, але зрештою корисними для України.

Про новий тип гібридної війни

"У 2014 році ми звикли до одного виду гібридної війни, де було море фейків, море маніпуляцій, море ботів. Зараз, за моїми особистими спостереженнями, маємо новий тип гібридної війни, в якому розголос і публікація даних, котрі раніше були дуже засекреченими, використовуються з метою перетягти ковдру на свій бік у переговорному процесі", — каже Оксана Мороз.

Обидва типи інформаційної війни шкодять психології людей, оскільки жоден маніпулятор не рахується з аудиторією, з якою працює. Проте, через системну медійну роботу західних ЗМІ та скоординовану реакцію політиків можна стверджувати, що теперішні процеси відбуваються не проти України.

Про скандал із заявою Вадима Пристайка

"Ще не зовсім зрозуміло, чи це була випадкова обмовка чи вирвані з контексту фрази. І чи буде ця карта невступу до НАТО розіграна у переговорному процесі ― теж поки не зрозуміло. Потрібно почекати кілька днів", — каже Оксана Мороз.

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