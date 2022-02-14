Міністри фінансів країн Великої сімки готові діяти швидко та рішучо для підтримки української економіки та реагування на російську агресію проти України у випадку наступу.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, опублікованій на сайті уряду Великої Британії 14 лютого.

"Наш безпосередній пріоритет в тому, аби підтримати зусилля з деескалації ситуації. Водночас ми ще раз підкреслюємо, що будь-яка подальші військова агресія Росії проти України отримає швидку, скоординовану та потужну відповідь. Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та миттєві наслідки для російської економіки", — сказано в заяві.

Крім того, міністри підкреслили готовність продовжувати підтримку економіки України. Вони повідомили, що загальна сума допомоги Україні з 2014 року складає 48 мільярдів доларів. Міністри заявили, що готові розвивати цю допомогу і надалі підтримувати реформи в Україні.

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