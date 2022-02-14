Авіарейси за розкладом та попит на квитки: як працює аеропорт у Харкові

Рейси у Міжнародному аеропорті "Харків" відбуваються за розкладом, водночас авіаперевізники відзначають попит на придбання квитків як на виліт, так і на приліт.

Про це 14 лютого розповів комерційний директор з авіаційної діяльності аеропорту Владислав Ільїн.

"У Харкові зараз працюємо у штатному режимі — й вчора, і сьогодні. Станом на зараз усі заплановані рейси за розкладом плануються. Наскільки я знаю, авіакомпанії, які оголосили, що вони тимчасово призупиняють польоти, нині тільки одна компанія — KLM. З тієї інформації, що в мене є, вони призупинили польоти до 17 числа, до четверга, тобто на чотири дні. КLM на сьогодні виконує польоти тільки до Києва. Це рейс з Амстердама до Києва, тому це не стосується Харкова", — зазначив Ільїн.

Суспільне Харків На 15 лютого Харківський аеропорт працює у штатному режимі

"У них (Sky Up — ред.) був учора рейс за розкладом з Єгипту, Шарм-ель-Шейха і на завтра теж запланований рейс. Поки за розкладом вони ніяких коригувань не надсилали. Наскільки ми розуміємо, у них парк літаків не від одного лізінгодавця і саме цей літак, з яким вчора були питання, він від однієї компанії. І у них від них, наскільки я зрозумів, один літак", — додав Ільїн.

За його словами, усі авіакомпанії, з якими співпрацює аеропорт, планують виконувати свої польоти за розкладом. Водночас виріс попит на придбання квитків, говорить комерційний директор.

"Так, відзначають усі перевізники (попит на квитки — ред.). Turkish Airlines сьогодні й завтра, окрім того, що вони літають кожного дня, а в деякі дні навіть двічі на день, ще сьогодні й завтра додали додаткові рейси, бо дуже великий попит як на приліт, так і на виліт. Такий факт є у всіх авіакомпаніях", — зазначив Ільїн.

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"На приліт — те, що ми бачимо, повертаються українці й ті, хто живуть у Харкові й навколо нього, а на виліт, відповідно, ми бачимо — це або іноземці, або наші співвітчизники, які постійно проживають і працюють закордоном й розуміють, що, можливо, будуть якісь обмеження по польотах і хочуть дістатися швидше до місця, де вони постійно проживають", — говорить представник аеропорту.

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За його словами, 13 лютого на виліт було вісім рейсів, 14-го заплановані шість рейсів, 15-го — до 10 рейсів, зокрема, додатковий до Тель-Авіва ізраїльської авіакомпанії Arkia.

"Можна сказати, що зараз усі рейси кожного дня завантажені на 90-100%, хоча лютий типово для України і загалом для світу, низький сезон, за виключенням теплих країн, як-от Єгипет й ОАЕ. У лютому зазвичай завантаженість до 70%", — сказав Ільїн.

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