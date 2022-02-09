Ще 15 лікарень Хмельниччини отримають кисневі станції

Ще 15 закладів охорони здоров'я Хмельниччини отримають станцій автономної генерації кисню. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький.

За його словами, станції вже закуплені. Орієнтовно вони будуть доставлені на Хмельниччину в кінці лютого або на початку березня.

"Станції будуть виробляти 500 літрів кисню на годину, що дасть змогу забезпечити киснем понад 50 пацієнтів. Ми дуже задоволені, що питання кисневого забезпечення хворих, в принципі буде вирішене, не тільки по "ковідних" лікарнях, а загалом у всіх закладах охорони здоров'я області. У нас були періоди, коли керівники закладів повідомляли: "Що у нас кисню залишилося на дві три години". Це було щось надзвичайне, керівники у день та вночі шукали кисень для своїх хворих", - каже Олександр Завроцький.

Додає, одна киснева станція, яку закупило міністерство, коштує близько 3,5 мільйона гривень. Також держава додаткова виділила по 800 тисяч гривень для проведення робіт, щоб успішно запустити кисневу станцію у роботу.

"Наразі вже проводяться облаштування майданчиків, на які будуть встановлені кисневі станції. У нас буде 23 заклади охорони здоров'я, які лікують хворих з коронавірусною інфекцією, облаштовані кисневими станціями. Це практично усі заклади, які задіяні у боротьбі з COVID-19", - каже Олександр Завроцький.

За його словами, на Хмельницьку область розподілили 15 кисневих станцій для різних лікарень: