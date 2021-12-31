790 тисяч гривень штрафів сплатили хмельницьким інспекторам з паркування водії з вулиць обласного центру. Про це розповів заступник управління транспорту і зв’язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. За його словами, за п’ять місяців роботи інспекції її працівники склали 3560 постанов про адміністративне правопорушення, з них водії сплатили за 2630 постанов. Про те, як працюють інспектори з паркування, які вони мають повноваження, та за які порушення можуть виносити постанови, дізнавалося Суспільне.

"Цей транспортний засіб припаркований з порушенням правил дорожнього руху, стоїть в безпосередній близькості до пішохідного переходу", - каже інспектор з паркування Іван Остапішин.

Зупинився на хвилину зробити покупку, каже водій авто Василь. Знак про заборону стоянки і пішохідний перехід бачив, говорить чоловік: "Бачив, я швидко хотів кави купити і все. Я ж не порушую, практично, ніколи".

Водія оштрафували на 680 гривень, каже інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв’язку Іван Остапішин. За його словами, працюють переважно у центральній частині міста: "Якщо ви добровільно будете сплачувати штраф протягом перших 10 банківських днів, то будете платити 50 відсотків. Тобто, 680 ділимо на два - отримуємо 340 гривень. Ми працюємо в місцях скупчення транспорту, там, де найбільше порушень правил дорожнього руху в частині стоянки, зупинки і паркування".

За словами Івана Остапішина, за певних обставин водієві-порушнику дають усні попередження: "Якщо інспектор з паркування підходить до транспортного засобу, в якому знаходиться водій, робимо попередження, пропонуємо усунути правопорушення на місці. Якщо водій з цим погоджується, від’їжджає з місця порушення, тоді його не штрафуємо".

У своїй роботі інспектори використовують нагрудну камеру, планшет, принтер та лазерний вимірювач відстані, розповідає головний інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв’язку Вадим Лижник.

"За допомогою планшетного пристрою ми вибираємо геолокацію, тобто місце знаходження, прив’язуємося до нього, воно автоматично все робиться. Наводимо на транспортний засіб, він фіксує номер транспортного засобу. Потім робимо 4 кадри з різних ракурсів, щоб було видно, що транспортний засіб на момент скоєння правопорушення стояв. За допомогою термопринетра виходить повідомлення, друкується. Ми залишаємо його під склоочисником транспортного засобу. І хочу зауважити, що 70% водіїв сплачують за повідомленням, яке ми залишаємо. Інспектор з паркування накладає до статті 122 частини 1 – це 340 гривень штрафу, якщо транспортні засоби стоять під дорожніми знаками 34, 35 - стоянка зупинка заборонена. Або, відповідно до статті 122 частини 3 – це вже штраф у розмірі 180 гривень, це якщо ближче 10 метрів до пішохідних пішоходів".

Постанову про адміністративне правопорушення складають на власника авто, каже Вадим Лижник: "Якщо протягом 10 днів водій не сплатив, ми відправляємо рекомендованим листом постанову на місце реєстрації транспортного засобу".

Інспекторів з паркування у Хмельницькому недостатньо, каже водійка з 7-річним стажем Тетяна: "На мою думку, їх ще навіть замало, їх має бути більше. Звичайно, потрібно, бо машину поставити немає де. Я сама на машині, і реально в місці парковок немає. Навіть там, де не можна паркувати, там паркують".

Кошти від штрафів поступають до міського бюджету, розповідає заступник управління транспорту і зв’язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев: "Було виявлено та складено 3560 постанов. З яких вже 2660 сплачених на загальну суму 790 тисяч гривень. Це кошти, які надходять до міського бюджету. 600 постанов знаходяться в опрацюванні. Ще 55 постанов були сплачені примусово, тому що у разі, коли людина не сплачує своєчасно, вона направляється на виконавчу службу. Там вже сплачує навіть у подвійному розмірі від загальної суми штрафу".

По місту працює два інспектор з паркування і один адміністратор, каже Сергій Шепурев. Постанову про порушення можуть складати без участі водія.

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