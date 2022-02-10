Кам’янець-Подільська громада досі без бюджету

Кам’янець-Подільська громада залишається без бюджету. На пленарному засіданні сесії 10 лютого депутати не підтримали порядок денний, серед питань якого був і бюджет. Сам бюджет громади у міській раді не можуть прийняти протягом трьох сесій. Кореспонденти Суспільного побували на пленарному засіданні та дізнавались у політичних сил Кам’янця-Подільського, у чому причина незгоди.

На сесію міської ради із 38 депутатів приходить 23. З них за порядок денний голосує 13, один утримується, решта – не голосує. Після того, як не прийняли порядок денний, розгортається суперечка між головами фракцій "Свобода" Іриною Шелепницькою та "Слуга народу" Сергієм Ведерніковим.

Депутат від фракції "За конкретні справи" Юрій Нестеровський тим часом звертається до міського голови: "Ти не будеш один керувати містом!".

Після суперечок спілкуємось із представниками всіх політичних сил, представлених у міській раді. Запитуємо, чи підтримують бюджет.

""Свобода" голосує і приходить майже стовідсотково на сесії. Проблема в непримиренності того, хто програв вибори і координує частину фракцій, які не голосують", - каже Ірина Шелепницька, голова фракції "ВО "Свобода" в Кам’янець-Подільській міській раді.

""Слуги народу" та інші партії складають десь ¾ сесійної зали. Але до нас ні міський голова, ні партія "Свобода" не хочуть дослухатись. Вони узурпували владу в місті", - обурюється голова фракції "Слуга народу" в Кам’янець-Подільській міській раді Сергій Ведерніков.

Голова фракції "Європейська солідарність" в Кам’янець-Подільській міській раді Василь Кобильник каже: "Щодо бюджету є дуже багато зауважень через його незбалансованість. Пояснюю, в чому незбалансованість. Тому що немає відповіді на питання, як буде дофінансовуватись медицина у зв’язку з недофінансуванням НСЗУ".

Депутат Кам’янець-Подільської міської ради, фракція "За майбутнє", Борис Цвігун розповідає: "В нас є дуже багато запитань до сьогоднішнього бюджету. Якщо ми візьмемо галузь охорони здоров’я, то підняття заробітної плати покращило б стан наших лікарів. З іншого боку, це – крах".

"Ми не були знайомі з цим бюджетом. Ми взяли, наприклад, одну програму, там де було 9 мільйонів 200 тисяч і зайві кошти були закладені. І вони не могли нам сказати – влада – чому вони так надули ці цифри", - каже Юрій Нестеровський, депутат Кам’янець-Подільської міської ради, фракція "За конкретні справи".

"Фракція "Рідне місто" підтримає в цілому бюджет тільки за умови, коли ми його ще раз обсудимо. Бо от є декілька питань, які ми для себе теж не розуміємо. В нас зараз в місті є велика проблема по меморандуму, який виконує наше комунальне підприємство "Міськтепловодоенергія", за яким ми не можемо підняти і застосовувати економічно обґрунтований тариф", - розповідає Олексій Сікора, депутат Кам’янець-Подільської міської ради, фракція "Рідне місто".

Міський голова Михайло Посітко каже, що пропонував депутатам голосувати за бюджет за основу на попередніх пленарних засіданнях: "Профільна депутатська комісія, яка розглядала цей бюджет, підтримала його на розгляд депутатів на сесії. Абсолютно нормально, коли бюджет виноситься, обговорюється, розглядають різні пропозиції, якісь є зауваження. То, принаймні, потрібно перейти до розгляду цього питання. Тобто, відкрити сесію, прийняти його за основу. І тоді розглядати, вносити правки: звідки забрати, куди додати. Хочу наголосити, що протягом останніх двох місяців цього не було зроблено".

Виконавчий директор Асоціації об’єднаних тергромад області Сергій Яцковський розповідає, що чекає громаду при неприйнятті бюджету: "Навіть якщо не прийнятий місцевий бюджет, то в межах 1/12 здійснюються все одно видатки. В першу чергу, захищених статей. До захищених статей відносяться зарплата, енергоносії, медикаменти й харчування. Капітальні видатки на ЖКГ будуть найбільше провисати, тому що ЖКГ не відноситься до захищених статей: благоустрій, прибирання територій, вивіз сміття.

За словами начальниці фінансового управління міської ради Оксани Гут, працівникам Кам’янець-Подільських підприємств житлово-комунальної сфери за січень виплатили заробітну плату в розмірі 50% за кошти 1/12 бюджету попереднього року.

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