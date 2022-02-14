COVID-19: на Одещині за добу виявили 1 519 нових випадків

За минулу добу 13 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 1 519 людей. 668 хворих одужали, один помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (2 293). Далі йде місто Одещина, на третьому місці – Дніпропетровська область (1 171).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 305 280 громадян,

одужали 235 752 людини,

померли 5 798 хворих,

наразі хворіють 63 730 мешканців області.

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