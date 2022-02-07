Бустерною дозою проти COVID-19 в Одесі щепилися 13 тисяч людей

Станом на 7 лютого 2022 року в Одесі третє бустерне щеплення проти коронавірусу зробили 13 009 людей. Про це на апаратній нараді повідомив директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.

Як зазначив чиновник, першою дозою в місті щепилися 485 198 людей, другу вакцину отримали 504 280 громадян. Всього в Одесі зробили 1 002 487 щеплень проти COVID-19.

Наразі триває вакцинація дітей, старших за 12 років. Щеплення зробили майже трьом тисячам неповнолітніх.

Одеська міська рада

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