Дистанційне навчання в одеських школах подовжили на тиждень

Дистанційне навчання для усіх класів Одеси подовжили на тиждень – з 14 по 18 лютого. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, у школах провели опитування батьків та дітей щодо стану здоров'я. Виявилося, що хворіють на ГРВІ чи COVID-19 12% школярів. Також на рішення вплинула загальна ситуація з поширенням коронавірусу у місті.
Олена Буйневич додала, що водночас кількість закритих груп садочків в місті зменшилась: зі 120 до 96.
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