В Конотопі, 13 лютого, близько 17 години під колеса електрички потрапили двоє людей. Про це повідомляє поліція Сумської області.
Тілесні ушкодження отримали 82-річний чоловік та 77-річна жінка. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Електричка наїхала на пенсіонерів, коли ті переходили дорогу.
Фото Поліції Сумської області
Наразі співробітники поліції встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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