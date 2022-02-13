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В Конотопі на Сумщині під колесами потяга загинув чоловік
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В Конотопі на Сумщині під колесами потяга загинув чоловік

Юлія Марковська
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В Конотопі на Сумщині під колесами потяга загинув чоловік Фото Поліції Сумської області

В Конотопі, 13 лютого, близько 17 години під колеса електрички потрапили двоє людей. Про це повідомляє поліція Сумської області.

Тілесні ушкодження отримали 82-річний чоловік та 77-річна жінка. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Електричка наїхала на пенсіонерів, коли ті переходили дорогу.

В Конотопі під колесами потяга загинув чоловікФото Поліції Сумської області

Наразі співробітники поліції встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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