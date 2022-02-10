На Сумщині затримали військовослужбовця, який продавав набої

10 лютого правоохоронці затримали 22-річного зловмисника під час продажу бойових припасів до вогнепальної нарізної зброї калібру 5,45 мм. Про це повідомили на сайті Нацполіції Сумщини.

Фото Нацполіції Сумщини

Військовослужбовця, який займався нелегальним зберіганням та збутом боєприпасів, затримали співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів.

Про ознаки злочину у співробітника одного із військових формувань, яке дислокується на території Сумської області, повідомили працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по Сумському прикордонному загону.

Фото Нацполіції Сумщини

Військовослужбовець продав 140 патронів. За них отримав 1400 гривень. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпаси вилучили та надалі направлять на експертизу.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, за інформацією поліції, вирішуватимуть питання про повідомлення військовослужбовцю про підозру.

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