Двом чоловікам повідомили про підозру за підпал автівки на Сумщині. Таким чином вони хотіли вплинути на свідка в справі вбивства. Про це 10 лютого повідомили на сайті поліції Сумської області.

За версією слідства, 9 січня 2022 року, вночі, двоє чоловіків спалили автомобіль Volvo V 50, який належить жителю с. Липова Долина Роменського району. Це — 32-річнийох та 50-річний мешканці Харкова.

Поліція Сумської області

За попередніми даними, вони зробили це, щоб змусити доньку потерпілого відмовитись від свідчень у кримінальному провадженні за фактом вбивства, яке розслідують на Харківщині.

Наразі проводяться обшуки за місцями мешкання фігурантів справи.

Слідчі поліції повідомили чоловікам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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