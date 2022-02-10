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"Щоб вплинути на свідка". Двом чоловікам повідомили про підозру за підпал авто на Сумщині
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"Щоб вплинути на свідка". Двом чоловікам повідомили про підозру за підпал авто на Сумщині

Лілія Христенко
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"Щоб вплинути на свідка". Двом чоловікам повідомили про підозру за підпал авто на Сумщині Поліція Сумської області

Двом чоловікам повідомили про підозру за підпал автівки на Сумщині. Таким чином вони хотіли вплинути на свідка в справі вбивства. Про це 10 лютого повідомили на сайті поліції Сумської області.

За версією слідства, 9 січня 2022 року, вночі, двоє чоловіків спалили автомобіль Volvo V 50, який належить жителю с. Липова Долина Роменського району. Це — 32-річнийох та 50-річний мешканці Харкова.

"Щоб вплинути на свідка". Двом чоловікам повідомили про підозру за підпал авто на СумщиніПоліція Сумської області

За попередніми даними, вони зробили це, щоб змусити доньку потерпілого відмовитись від свідчень у кримінальному провадженні за фактом вбивства, яке розслідують на Харківщині.

Наразі проводяться обшуки за місцями мешкання фігурантів справи.

Слідчі поліції повідомили чоловікам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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