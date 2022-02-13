У Сумах двічі гасили пожежі господарчих споруд

12 лютого пожежники гасили пожежу господарчої споруди на вулиці Карбишека обласного центру.

Там вогонь охопив покрівлю, стіни та речі домашнього вжитку. За інформацією пожежників ускладнювало ситуацію те, що споруда була дерев’яна. За пів години пожежу локалізували і не дали поширитись загорянню.

Управління ДСНС в Сумській області

Одночасно з цим загоряння сталося на вулиці 5-та Продольна у Сумах. Горіння було на першому поверсі та через міжповерховий отвір, в якому знаходилася драбина, відбувалося розповсюдження полум’я на другий поверх та покрівлю. Ускладнювали ситуацію конструктивні особливості покрівлі, а також те, що вона була утеплена тирсою. Самі ж приміщення споруди були захаращені домашніми речами. Через сильне задимлення в осередку пожежі вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах.

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