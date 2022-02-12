11 лютого в лісопосадці біля села Шевченківка Сумського району співробітники Білопільського відділення поліції знайшли п'ятьох осіб, що незаконно рубили ліс.

За інформацією поліції, поряд з чоловіками знаходились два автомобілі ЗІЛ і ГАЗ-66, в кузові одного з них лежала деревина.

Фото Нацполіції Сумщини

Оглянувши кузов автомобіля ЗІЛ, правоохоронці знайшли колоди деревини породи клен та ясен. У лісосмузі знайшли дві бензопили, бензин, мастило та 16 пеньків свіжоспиляних дерев. Біля деяких з них лежали повалені та розпиляні на колоди дерева.

Фото Нацполіції Сумщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Слідство триває.

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