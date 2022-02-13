У Тернополі відбувся "Забіг закоханих у біг"

У Тернополі відбувся забіг, присвячений Дню святого Валентина під назвою "Забіг закоханих у біг". Про це Суспільному повідомила учасниця заходу, тернополянка Галина Щепанівська.

За її словами, бере участь від початку заснування цього спортивного заходу. Перший "Забіг закоханих у біг" провели минулого року. Нагадаємо, в ньому взяли понад 40 учасників.

Учасники бігли дистанцію 5 кілометрів, маршрут якої пролягав вздовж Тернопільського ставу.

Фото: Галина Щепанівська Учасники забігу отримали медалі

"Цього року я бігла під номером 58. Беру участь в таких заходах, бо тут багато емоцій та позитиву. Минулого року, коли ми стартували, то йшов сніг і бігти було складно. Сьогодні було сонячно й забіг минув прекрасно. Мій трекер показує, що 5 кілометрів я подолала за 25 хвилин. Офіційних суддівських результатів ще не знаю", – розповіла бігунка.

За словами Галини Щепанівської, вона бігла з учасниками місцевого бігового клубу "Тernopil trail", учасницею якого є кілька років поспіль. В цілому, бігом тернополянка займається восьмий рік.

Фото: Галина Щепанівська Галина Щепанівська з учасниками місцевого бігового клубу

Організував "Забіг закоханих у біг" Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення.

Як повідомила Суспільному директорка цього центру Вікторія Безгубенко-Гнатишин, цього року участь у заході взяло 80 осіб, віком від 10 до 70 років.

Переможців визначали окремо серед жінок та чоловіків.

За словами начальниці інформаційного відділу центру Вілори Невінської, серед жінок 1 місце посіла Наталія Масловська з результатом 20 хв 48 сек. Оксана Гонта прибігла другою – 21 хв 29 сек. Третє місце в Аліни Посівайло. Дистанцію вона здолала за 21 хв 38 сек.

Серед чоловіків найшвидше 5 кілометрів пробіг Андрій Богай із результатом 17 хв 02 сек. На другому місці Альберт Кузьменко – 17 хв 16 сек. Третім став Олег Бутковський, який здолав цю дистанцію за 17 хв 25 секунд.

Директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин розповіла, що на захід "Забіг закоханих у біг" прибули учасники не лише з Тернополя, а й з Озерної, Збаража, Івано-Франківська та Золочева, що на Львівщині.

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