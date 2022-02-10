У Тернополі відбувся міський чемпіонат зі сноубордингу. У ньому взяли участь 64 спортсмени. Наймолодшим учасникам по 6 років.

Про це розповіла Суспільному організаторка змагань Тетяна Романишин.

Першою у наймолодшій віковій категорії гірськолижною трасою спускалася семирічна Зоряна Видойник. Дівчина каже, 130 метрів проїхала за одну хвилину 24 секунди.

"Я спустилась два рази. І падала три рази. Сподіваюсь, що, незважаючи на це, мені вдасться виграти".

Мама спортсменки Ольга Видойник розповіла, що дочка займається сноубордингом з вересня минулого року.

"Ми з чоловіком разом вирішили віддати старшу дочку на цей вид спорту, дуже задоволені. Вона вже займається 5-ий рік. І так само меншу віддали, щоби діти розвивалися фізично і мали де вивільнити свою енергію".

На іншій трасі, протяжністю 120 метрів, змагалися спортсмени старших вікових категорій. 10-річна Мілана Вегера розповіла про свій перший спуск.

"Класно, жодного разу не впала. У мене все вдалося, я не знаю, чого в інших не вдається. Може, неправильно тримали ноги. Там треба ледь присісти, і так на зігнутих ногах їхати".

Цією ж трасою за 35 секунд спустився 8-річний Марк Кавецький.

"Мені було неважко, я впав, думаю, вдруге не буду падати".

У найстаршій віковій категорії змагається 20-річна Тетяна Ярош. Дівчина каже, що подолала дистанцію за 18 цілих і 3 десятих секунди.

"Зараз я виступаю на серйознішому рівні. Беру участь у змаганнях за кордоном, і тренуюсь завжди там. Але я дуже рада бути в Тернополі, на таких символічних рідних змаганнях".

Переможців чемпіонату визначають за підсумками двох заїздів. Організаторка змагань Тетяна Романишин розповіла, для чого проводять ці змагання.

"На початку березня на Закарпатті буде відбуватися Кубок України. На цих змаганнях відберуть кращих спортсменів для участі у всеукраїнських змаганнях. Загалом, чемпіонат Тернополя зі сноубордингу організовують уже понад 20 років ".

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