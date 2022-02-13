Собаки львівських прикордонників знайшли наркотики у двох пасажирів рейсовий автобусів. Обидва випадки трапилися у пункті пропуску "Краківець". Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"У прикордонників виникли підозри стосовно двох чоловіків, які могли прямувати за кордон із забороненими предметами. Громадян запросили для додаткової співбесіди та перевірки, у ході якої, чотирилапі помічники підтвердили сумніви охоронців кордону", — повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У 34-річного пасажира знайшли речовину схожу на марихуану та люльку. Їх чоловік хотів вивезти у сумці для документів. У іншому випадку речовину схожу на марихуану знайшли у 27-річного чоловіка. Її чоловік хотів перевезти у черевику.

Про ці факти прикордонники повідомили співробітників СБУ. Чоловіків затримали правоохоронці.

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