У Львові Служба безпеки України викрила канал переправлення наркотиків в Україну під виглядом посилок з побутовою технікою. За попередніми даними, "прибутки" від наркобізнесу становили понад 1 мільйон гривень в місяць. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Партію заборонених речовин знайшли всередині побутових приладів. Їх намагалися перевезти через пункт пропуску "Львів-Поштовий".

За даними правоохоронців, бізнес організувала група людей, до якої ввійшли мешканці різних регіонів України. Їх затримали.

Фото: СБУ у Львівській області У Львові СБУ викрила канал переправлення наркотиків в Україну

"Товар" для збуту отримували від своїх іноземних спільників. Для цього, використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку. Щоб приховати протиправну діяльність, до митної декларації вносили неточні дані", — повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Під час обшуків за місцем проживання одного з організаторів злочинної групи, вилучили більше 10 тис. таблеток, які містять психотропні речовини, а також 200 г екстазі, підготовлених до продажу.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ у Львівській області У Львові СБУ викрила канал переправлення наркотиків в Україну

Слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Читайте також: СБУ викрила розкрадання грошей під час реконструкції Грибовицького сміттєзвалища

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону