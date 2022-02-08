У Львові СБУ викрила канал переправлення наркотиків в Україну

У Львові Служба безпеки України викрила канал переправлення наркотиків в Україну під виглядом посилок з побутовою технікою. За попередніми даними, "прибутки" від наркобізнесу становили понад 1 мільйон гривень в місяць. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.
Партію заборонених речовин знайшли всередині побутових приладів. Їх намагалися перевезти через пункт пропуску "Львів-Поштовий".
За даними правоохоронців, бізнес організувала група людей, до якої ввійшли мешканці різних регіонів України. Їх затримали.
"Товар" для збуту отримували від своїх іноземних спільників. Для цього, використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку. Щоб приховати протиправну діяльність, до митної декларації вносили неточні дані", — повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.
Під час обшуків за місцем проживання одного з організаторів злочинної групи, вилучили більше 10 тис. таблеток, які містять психотропні речовини, а також 200 г екстазі, підготовлених до продажу.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) та за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
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