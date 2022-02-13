На Миколаївщині за добу виявили 951 новий випадок захворювання на коронавірус

Протягом доби 12 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 951 новий випадок коронавірусної хвороби. Це на 62 випадки менше ніж виявили напередодні. Від наслідків коронавірусу померли п'ять людей.

Про це свідчать Миколаївської обласної державної адміністрації.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 535, у Первомайську ― 90, у Вознесенську ― 35, в Южноукраїнську ― 21, в Очакові ― 15. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 255 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 134 256 людей.

Протягом доби одужали 376 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 117 267 людей.

За добу 12 лютого медики зареєстрували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби. За період пандемії в області померли 3 449 людей.

Станом на 13 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 1145 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 45,44 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1 979 нових випадків коронавірусної хвороби та три смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1 234 нові випадки за добу та померли від наслідків COVID-19 шість людей.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.