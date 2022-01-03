Традиційні страви Кіровоградщини, рецепти із збереженням місцевої говірки та QR-коди, відсканувавши які можна почути голоси господинь регіону – все це є у книжці "Смачна Кіровоградщина", створення якої ініціювали кропивничанки Інна Тільнова та Світлана Листюк. Як це було та які там рецепти, читайте в матеріалі Суспільного.

Як створювали книжку

Ідея створити книгу виникла три роки тому під час першої експедиції у село Розсохуватка Новоукраїнського району, розповіла координаторка проєкту Інна Тільнова. Інна разом із іншими членами команди проєкту "Баба Єлька" їздить селами регіону та записує народні пісні, спогади місцевих жителів, збирає старовинний одяг та реманент.

Суспільне Кропивницький Приготовані страви з книги "Смачна Кіровоградщина"

"Нас намагалися нагодувати, тоді ми почали записувати ці рецепти. Проте не вірили, що можна зробити книгу. У грудні 2020 року фонд "Відродження" оголосив конкурс: якщо ми зберемо гроші на проєкт, нам додадуть суму. Ми назбирали 75 тисяч гривень, додали ще 50".

Щоб створити книгу, знадобилось 75 експедицій у села області. Тираж "Смачної Кропивниччини" – тисяча примірників. Гроші з продажу книг витратять на реалізацію наступного проєкту, каже Інна Тільнова. Якого саме, визначаються.

Які рецепти в книзі

У книгу увійшли 230 рецептів, за якими можна приготувати перші страви, гарніри, випічку, солодощі та напої. Це рецепти жителів сіл Кіровоградської області, за якими готували більше століття тому. Страви народними називає співініціаторка проєкту Світлана Листюк, бо їх готували століттями українські жінки.

Суспільне Кропивницький Сторінка книги "Смачна Кіровоградщина"

Розповіла, як зробити кабакову кашу з локшиною. "Мені її бабуся готувала в дитинстві, і мама готувала, тепер я своїм дітям готую. Берете кабак, бажано "Гітару" – це найкращий сорт для такого рецепту. Треба його почистити, порізати кубиками, залити його водою й варити. І коли вже кабак готовий, злити воду, залити молоко і в киплячу воду засипати локшину-"павутинку".

Книга проілюстрована світлинами з експедицій. Є рецепти, записані зі збереженням місцевої говірки. Просканувавши QR-код, можна почути голоси жінок з сіл, які готували ці страви, дізнатись звідки привезений рецепт.

Сторінка книги "Смачна Кіровоградщина"

Для книги осучаснив традиційні страви регіону шеф-кухар Василь Дерев’янко з Кропивницького. Український салат з буряка, грецьких горіхів і чорносливу перетворив у закуски.

Суспільне Кропивницький Шеф-кухар з Кропивницького Василь Дерев'янко разом з Інною Тільновою показують приготовлені рецепти з книги

Ще одна закуска – за рецептом "Плавлена гречка". Його привезли з Новгородки. "Для того, щоб гречка не злипалась, її обсмажували у вершковому маслі. Потім відварювали та їли. Я вирішив зробити трішки цікавіше: взяв той самий рецепт, додав солі, часнику, цибулі і тим'яну. Цю гречку обсмажив, потім відварив, перебив і вийшов мус. Подав на житніх вафлях. Гречка найбільш смакує з білими грибами", – розповів шеф-кухар.

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