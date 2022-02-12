На Хмельниччині перед судом постануть поліцейський та троє жителів Кам’янець-Подільського району. Їх обвинувачують у незаконній риболовлі на території Національного природного парку «Подільські Товтри».

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

«За даними слідства, у липні минулого року правоохоронець з товаришами вирішили порибалити на території Національного природного парку «Подільські Товтри». Забороненими знаряддями лову – сітками, вони виловили більше 30 екземплярів цінних та червонокнижних видів риб», - йдеться у повідомленні пресслужби.

Згідно інформації обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт щодо поліцейського та трьох жителів Кам’янець-Подільського району за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років.

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