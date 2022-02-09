Продавала взуття: жительку Хмельниччини ошукали на понад 100 тисяч гривень

7 лютого 30-річна жителька Хмельницької області звернулася до поліції та повідомила про те, що її ошукали шахраї. Жінка продавала взуття на одній з інтернет-платформ, та її ошукали на 102 тисячі гривень.

Про це повідомили у секторі комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області.

"Як повідомила в поліції потерпіла, до неї зателефонувала невстановлена особа та видала себе за покупця товару. Жінка якраз продавала речі на інтернет-платформі оголошень. Псевдопокупець запропонував перейти за наданим ним посиланням, аби оформити угоду з продажу товару. Потерпіла виконала вимогу аферистів, після чого з її карткових рахунків зникло 102 тисячі гривень", - повідомили у поліції.

За словами правоохоронців, жінка знала про такий вид шахрайства, проте таки здійснила усі запропоновані їй маніпуляції.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

"Поліцейські наголошують, що подібного роду шахрайства трапляються чи не щодня. Тому запам’ятайте — під час купівлі-продажу товарів через інтернет в жодному разі не переходьте за запропонованими посиланнями і не вносьте туди свої особисті дані", - додають у поліції.

Що відомо