Громаді на Хмельниччині передали у власність старовинну церкву

На виконання рішення суду, винесеного за результатами розгляду позову Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, у власність Чемеровецької громади на Хмельниччині передали пам’ятку культурної спадщини - дерев’яну Свято-Дмитрівську церква у селі Залуччя, яка була збудована у 1738 році.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що право власності на пам’ятку архітектури національного значення зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Власник будівлі має сприяти належному утриманню пам’ятки та забезпечувати її охорону.

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