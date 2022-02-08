Загрожує 3 роки тюрми: на Хмельниччині полісмену повідомили про підозру

Слідчі територіального управління державного бюро розслідувань Хмельницького повідомили про підозру оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Хмельницького райуправління поліції, який побив неповнолітнього. Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Подія сталася 25 січня 2021 року близько 4:20 ранку. Того дня між правоохоронцем та 17-річним юнаком у нічному клубі виникла сутичка, яка переросла у бійку. Поліцейський кілька разів вдарив хлопця в обличчя та живіт, після чого повалив на землю так, що вивернув останньому передпліччя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Під час інциденту поліцейський не перебував при виконанні службових обов’язків. Йому повідомили про підозру у хуліганстві та нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 296 та ч. 1 ст. 122 КК України). Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 3 років.

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