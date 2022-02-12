На Хмельниччині жінка впала в 11-метровий колодязь

У селищі Летичів, що на Хмельниччині, 75-річна жінка впала в одинадцятиметровий колодязь з водою. До її порятунку долучилися надзвичайники.
Про це повідомили у пресцентрі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області.
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За повідомленням надзвичайникі, подія трапилася вранці 11 лютого на вулиці Володимира Великого у Летичеві.
"Повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло від сусідів, які просили допомогти дістати жінку з колодязя. Туди було спрямовано бійців місцевої пожежно-рятувальної частини, які за допомогою мотузки врятували потерпілу та передали працівникам екстреної медичної допомоги", - зазначають у пресцентрі надзвичайників області.
Як та за яких обставин літня жінка впала у колодязь наразі невідомо, кажуть у відомстві.
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