На Хмельниччині жінка впала в 11-метровий колодязь

У селищі Летичів, що на Хмельниччині, 75-річна жінка впала в одинадцятиметровий колодязь з водою. До її порятунку долучилися надзвичайники.

Про це повідомили у пресцентрі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області.

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За повідомленням надзвичайникі, подія трапилася вранці 11 лютого на вулиці Володимира Великого у Летичеві.

"Повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло від сусідів, які просили допомогти дістати жінку з колодязя. Туди було спрямовано бійців місцевої пожежно-рятувальної частини, які за допомогою мотузки врятували потерпілу та передали працівникам екстреної медичної допомоги", - зазначають у пресцентрі надзвичайників області.

Як та за яких обставин літня жінка впала у колодязь наразі невідомо, кажуть у відомстві.

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