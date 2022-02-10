У одному із сіл Хмельницької тергромади, під час відвідування сім'ї, котра перебуває на обліку соціальних служб, правоохоронці вилучили хвору дитину у матері.

Як повідомили у секторі ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції, дитина перебувала у холодному будинку та потребувала негайної госпіталізації.

"Під час візиту до однієї із сімей було виявлено дитину в холодному будинку, брудну, голодну та хвору, яка потребувала негайної госпіталізації. В результаті дитину вилучено та направлено на медичне обстеження до Хмельницької міської дитячої лікарні", - йдеться у повідомлені.

Фото: Поліція В результаті дитину вилучено та направлено на медичне обстеження до лікарні

Додають, відносно матері поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Також правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо необхідності виконання батьківських обов'язків.

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