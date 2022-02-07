У лікарні з переломом: на Хмельниччині підліток потрапив у ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 лютого близько 15.30 години в с. Копачівка Волочиської громади. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Зазначається, що 63-річний житель села Завалійки, керуючи мікроавтобусом "Форд Транзит", скоїв наїзд на 13-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП підліток отримав перелом ноги. Його госпіталізували у травматологічне відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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