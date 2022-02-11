У пожежі на Хмельниччині загинув чоловік. Ще одного вдалося врятувати

На Хмельниччині під час пожежі у житловому будинку загинув 55-річний чоловік. Ще одного чоловіка, який перебував у домівці вогнеборцям вдалося врятувати.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежа сталася 10 лютого о 20:18 на вулиці Данила Галицького у місті Кам'янець-Подільський.

"За викликом було спрямовано надзвичайників. Вогонь охопив 25 квадратів будинку. На пожежі вогнеборці врятували чоловіка 34-річного чоловіка. На жаль іншого громадянина 55-річногочолвоіка врятувати не вдалося", - повідомили рятувальники.

Додають, ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем.

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