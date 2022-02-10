У Львові відбувся допрем'єрний показ фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Ввечері, 10 лютого, у Львові відбувся допрем’єрний показ кримінальної драми "Носоріг". На кінопоказ львів'яни придбали майже усі квитки. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Кримінальну драму представив продюсер Денис Іванов та режисер Олег Сенцов. За його словами, фільм "Носоріг" має на меті зобразити реальні події, які відбувались в Україні в 90-х роках.

"Там є кримінальний сюжет, який досить динамічний, але ще одна мета була — показати світ 90-х років від початку і до кінця. Все наше життя. Як це нас змінило не на краще. Слава Богу, що цей час закінчився. Але його наслідки все ще до нас доходять. Ми досі живемо в світі "по-понятіях", а не "по-закону". І це, дійсно, стримує нашу країну", — каже Олег Сенцов.

Продюсер Денис Іванов каже, це перша кримінальна драма в історії незалежного українського кіно:

"Це перший фільм про 90-ті на певному рівні. Ми хочемо переконати кінотеатри, що в цього фільму є аудиторія. Він зроблений для української аудиторії".

"Носоріг" є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти", українська – восени на Київському тижні критики.

У листопаді стрічку Сенцова про бандитські 90-і визнали найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Тоді Олег Сенцов отримав головний приз фестивалю — "Бронзового коня", а виконавця головної ролі стрічки Сергія Філімонова визнали найкращим актором. Аналогічну відзнаку він отримав на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

Зйомки фільму проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм зняли у партнерстві з Польщею та Німеччиною. У широкий прокат стрічка вийде вже за тиждень, 17 лютого.

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