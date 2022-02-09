8 лютого у Кривому Розі відбувся допрем'єрний показ фільму "Носоріг" режисера Олега Сенцова. За його словами , це кримінальна драма, сюжет заснований на реальних подіях в Україні у 90-х роках.

Допрем’єрний показ зібрав майже повну залу. Переглянути стрічку, за підрахунками Суспільного, прийшло близько 400 людей. На презентації були присутні продюсер стрічки Денис Іванов, головний герой Сергій Філімонов та Олег Сенцов.

Денис Іванов говорить: фільм "Носоріг" - це перша в українському кінематографі кримінальна драма.

Суспільне Дніпро Сергій Філімонов, Олег Сенцов та Денис Іванов

Режисер каже: написав сценарій у 2012 році, а зйомки фільму відбулись, аж у 2020 році і тривали три місяці. Більшу частину стрічки зняли саме у Кривому Розі.

"Поштовхом до цього була розмова з моїм другом, який є прототипом героя Носорога.Я подивився, як людина, яка зовнішнє одна, в середині має зовсім іншу душу, зовсім інші почуття, як вона рефлексує над своїм життям і для мене було важливо це показати. В нашому суспільстві ми досі живемо в багато чому по поняттям, а не по законам", - поділився Олег Сенцов.

Фільм Олега Сенцова переміг на Стокгольмському кінофестивалі у 2021 році. Стрічку визнали "Найкращим фільмом", а режисер отримав головну винагороду - "Бронзового коня". Виконавець головної ролі Сергій Філімонов здобув титул "Найкращого актора". Чоловік розповідає: грав звичайного хлопця, який займався спортом та зростав у складних життєвих обставинах.

"Цей фільм дуже гарний приклад того, що молоді не варто йти у криміналітет, там нічого романтичного нема. Я вдячний Олегу, що він не романтизує цей період, як це роблять інші", - зазначає актор.

Фільм зняли у партнерстві з Польщею та Німеччиною. В український прокат стрічка вийде 17 лютого. Крім того, права на трансляцію "Носорога" придбала стрімінгова компанія Нетфлікс.

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