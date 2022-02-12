11 лютого у Житомирі в обласному центрі дитячої та юнацької творчості провели 32 обласну виставку-конкурс юних фотоаматорів "Моя Україно!". Про це Суспільному розповіла заступниця директора з навчально-методичної роботи обласного центру дитячої та юнацької творчості, голова журі конкурсу Наталія Пантус.

За її словами, члени журі оцінили 234 фотографії, представлені у десяти номінаціях конкурсу.

"Участь у конкурсі взяли представники 31 територіальної громади Житомирщини, – каже Наталія Пантус. – Конкурс проводиться з метою розвитку художньої майстерності юних фотоаматорів та формування делегацій для участі у Всеукраїнських заходах".

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фотограф Житомирського краєзнавчого музею Олександр Колісний є постійним членом журі – понад 10 разів входив до складу експертної групи конкурсу "Моя Україно!". Він сам захопився фотографією ще у дитячі роки, коли був вихованцем гуртка і тоді теж брав участь у подібних конкурсах. Юнацьке захоплення Олександра переросло у професійну діяльність і зараз він сам навчає дітей мистецтву фотографії. Олександр Колісний розповів про свої враження після перегляду світлин конкурсантів.

"Загальні враження – чудові! Нехай технічно деякі роботи виконані не дуже ідеально, але приємно вражає ставлення дітей до фотографії. Ми живемо у шаленому ритмі і єдине, що завжди залишається з нами на згадку – це фото. Вміння у швидкоплинному житті побачити щось цікаве і зафіксувати цей момент – не кожному підвладне", – зазначив Олександр Колісний.

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості Журі обласної виставки-конкурсу юних фотоаматорів "Моя Україно!"

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Абсолютними переможцями 32 обласної виставки-конкурсу юних фотоаматорів "Моя Україно!" з найбільшою сумою балів у номінації стали:

Марта Смірнова, Бердичівська територіальна громада, номінація "Портрет";

Аліна Єфімова, Житомирська територіальна громада, номінація "Архітектура";

Вікторія Черняк, Миропільська територіальна громада, номінація "Флора та фауна";

Христина Пухтаєвич, Глибочицька територіальна громада, номінація "Експериментальне фото";

Анастасія Коваль, Любарська територіальна громада, номінація "Фото з застосуванням програми Adobe Photoshop";

Назар Музика, Попільнянська територіальна громада, номінація "Пейзаж";

Аліна Ходаківська, Новогуйвинська територіальна громада, номінація "Побутові або жанрові фотографії";

Олександра Бабій, Бердичівська територіальна громада, номінація "Мікрофотографія та макрофотографія";

Олександра Суницька, Бердичівська територіальна громада, номінація "Натюрморт";

Дар'я Андрієць, Станишівська територіальна громада, номінація "Репортажне фото".

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

Фото: Обласний Центр дитячої та юнацької творчості

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