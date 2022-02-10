З 9 лютого експозиція Житомирського обласного краєзнавчого музею поповнилася мармуровим барельєфом дружини барона Станислава де Шодуара. Барельєф, який реставрували упродовж чотирьох останніх років, був частиною меморіального комплексу Елоїзи де Шодуар. Про це Суспільному розповів директор краєзнавчого музею Роман Насонов.

За його словами, у процесі реставрації барельєфу до нього доклеювали фрагмент, який був втрачений, а також вичищали глибокі природні нашарування. Робота повернулася до музею у 2021 році і з 9 лютого 2022 року її можна побачити в експозиції.

Фото: Суспільне Житомир Роман Насонов каже, що барельєф реставрували упродовж чотирьох років

Фото: Суспільне Житомир Барельєф в експозиції Житомирського обласного краєзнавчого музею

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Лілія Дахненко говорить, що цьому барельєфу – понад 200 років

За словами працівниці музею, Лілії Дахненко, барельєф було створено понад двісті років тому.

"Ця робота, яка експонується у нашому музеї, була створена, як надгробок для першої дружини барона Станислава де Шодуара. Вона була встановлена в меморіалі його дружини у селі Івниця. Художній та історичний сенс цієї роботи дуже значний – і як твір видатного майстра, і як історична пам'ятка, і як меморіальний знак непересічній людині – дуже молодій жінці, яка походила зі знаменитої віденської родини банкірів, музикантів та підприємців", – розповіла Лілія Дахненко.

Що відомо

Представники трьох поколінь баронського роду де Шодуарів були меценатами та сприяли розвитку культурного та громадського життя на Волині. Родина Шодуарів створила на Волині музей, де була зібрана колекція старовинних монет та гравюр, витворів мистецтва часів античності. Шодуари мали одну з найзначніших колекцій старожитностей у Європі та власний музей в Івниці Житомирської губернії (нині село Івниця Волицької територіальної громади на Андрушівщині).

У бібліотеці Шодуарів були давні рукописи та стародруки, автографи польських королів – всього близько 40 000 томів. Рукописи та архів із зібрань Шодуара зберігається в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського в Києві, краєзнавчому музеї в Житомирі та в Державному архіві Житомирської області.

19-річна дружина барона Станіслава де Шодуара Елоїза раптово померла взимку 1817 року в місті Броди під час поїздки до Відня. На знак пам'яті про неї Станіслав де Шодуар встановив у Івницькому маєтку меморіал, оздоблений художніми вітражами та стелою з білого італійського мармуру авторства скульптора Бертеля Торвальдсена.

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