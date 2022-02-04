У Житомир привезли мапу України, яку вишили 70 майстринь з різних міст країни. Започаткували цей хендмейд проєкт у Вінниці. До створення мапи долучилися і дві житомирянки: Людмила Омельчук та Олена Сапітон. Про це Суспільному розповіла організаторка проєкту вінничанка Ольга Петлюк.

За її словами, проєкт "Art Map Ukraine" має популяризувати українську вишивку та об'єднати творчих людей.

"70 різних людей змогли зібратися, змогли втілити в життя спільну ідею і це дорогого коштує, дякую всім", – каже Ольга Петлюк.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Ольга Петлюк

Понад три місяці 70 вишивальниць працювали над створенням хендмейд-мапи України. За розміром панно – метр на 70 сантиметрів, а важить 12 кілограмів.

"Відкриваємо карту, розпаковуємо і тут таке – вау, вражаюче, не можна відірвати очей, – каже представниця обласного центру народної творчості Надія Сегеда. – Кожен клаптик хотілося роздивитися. І це тому, що кожна майстриня вкладала в свою роботу душу, емоції, свій патріотизм, любов до України і це дуже відчувається".

Фото: Суспільне Житомир Надія Сегеда

Фото: Суспільне Житомир

Сотню різних матеріалів використали авторки витвору. Рельєфна мапа України складається з сімдесяти окремих вишитих фрагментів, які розподілили між собою вишивальниці за допомогою жеребкування.

«Мені випав номер 29, – каже вишивальниця з Житомирщини Олена Сапітон. – Це Луганська і трохи Харківської області. Тут дуже багато технік: французький вузлик – фрузелок, вишивання нитками, паєтками, стразами і 3D каркасний соняшник. Це – символічно. На карті є річки, озера, поля".

Фото: Суспільне Житомир Олена Сапітон

Фото: Суспільне Житомир

Олена Сапітон розповіла, що під фрагментами зашиті патріотичні посилання, які виконані у білих та синіх кольорах:

"Ми єдині!", "Крим – це Україна!", "Боріться – поборете"… Багато таких послань зашиті. Ми їх не бачимо, але вони є", – каже Олена Сапітон.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Відвідувачка Ольга Качур каже, що вражає масштаб робіт, який виконали вишивальниці.

"Ми передивилися каталог робіт, які виконали майстрині під час вишивання карти, – каже Ольга Качур. – Вражає різноманіття використаних технік. Навіть не вистачає слів, щоб висловити своє захоплення".

Фото: Суспільне Житомир Ольга Качур

Вишита мапа України буде тиждень у Житомирі. П'ятого лютого її перевезуть до музею Корольова, а дев'ятого лютого – у краєзнавчий музей.

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