На Житомирщині за добу, 11 лютого, підтвердили коронавірус у 1 488 жителів області. Померли одинадцятеро людей.
Про це 12 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
11 лютого лабораторний центр провів 2 031 дослідження на наявність захворювання – у 1 488 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 29 219 жителів Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще одинадцятеро людей:
- 65-річна жінка та двоє чоловіків віком 62 та 75 років – жителі Житомира;
- 83-річний житель Бердичівського району;
- 84-річна жителька Житомирського району;
- дві жінки віком 64 та 81 рік – жительки Новограда-Волинського;
- 78-річний чоловік та 74-річна жінка – жителі Новоград-Волинського району;
- 75-річна жителька Овруча;
- 74-річний житель Чуднова.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 444 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 947 жителів, Бердичеві – 297, Коростені – 250 та Новограді-Волинському – 192.
11 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 028 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 180 911 жителів, з яких 148 248 вже одужали.
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