На Житомирщині за добу, 11 лютого, підтвердили коронавірус у 1 488 жителів області. Померли одинадцятеро людей.

Про це 12 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

11 лютого лабораторний центр провів 2 031 дослідження на наявність захворювання – у 1 488 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 29 219 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще одинадцятеро людей:

65-річна жінка та двоє чоловіків віком 62 та 75 років – жителі Житомира;

83-річний житель Бердичівського району;

84-річна жителька Житомирського району;

дві жінки віком 64 та 81 рік – жительки Новограда-Волинського;

78-річний чоловік та 74-річна жінка – жителі Новоград-Волинського району;

75-річна жителька Овруча;

74-річний житель Чуднова.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 444 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 947 жителів, Бердичеві – 297, Коростені – 250 та Новограді-Волинському – 192.

11 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 1 028 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 180 911 жителів, з яких 148 248 вже одужали.

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