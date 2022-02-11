З понеділка у Житомирі учні 1-4 класів п'яти шкіл повернуться до очного навчання

14 лютого у Житомирі учні п'яти шкіл повернуться до очної форми навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.

За її словами, навчатися в приміщеннях шкіл будуть учні 16, 19, 30, 35 школи та міського колегіуму. Учні інших шкіл ще протягом тижня навчатимуться дистанційно.

"Дистанційне навчання саме для дітей молодшої школи досить важке, однаково як для дітей, так і для батьків, тому ми вже давно розглядали питання, як діти мають виходити на очне навчання. Враховуючи ситуацію, не зважаючи на зниження захворюваності на 45% і зниження госпіталізацій на 21%, ми все ж таки провели опитування всіх закладів освіти щодо того, хто готовий вийти на навчання, а у кого діти продовжують хворіти. Тому в більшості шкіл ми продовжуватимемо навчання за дистанційними технологіями", – розповіла Марія Місюрова.

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