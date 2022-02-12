У Сумах розпочався чемпіонат Сумської області з хокею

В обласному центрі 12 лютого стартувала серія плей-офф чемпіонату Сумської області з хокею.

У першому матчі 1/8-ої фіналу на майданчику стадіону Авангард зустрілись "Сумські Бобри" та хокейний клуб "Шостка".

Після цього на майданчик вийдуть хокейні клуб "Ромни" та "Дружба".

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