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Розпочалася серія плей-офф чемпіонату Сумщини з хокею
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Розпочалася серія плей-офф чемпіонату Сумщини з хокею

Оновлюється
Олександр Качанов Юлія Марковська
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Розпочалася серія плей-офф чемпіонату Сумщини з хокею Суспільне Суми

В обласному центрі 12 лютого стартувала серія плей-офф чемпіонату Сумської області з хокею.

У Сумах розпочався чемпіонат Сумської області з хокею

У першому матчі 1/8-ої фіналу на майданчику стадіону Авангард зустрілись "Сумські Бобри" та хокейний клуб "Шостка".

У Сумах розпочався чемпіонат Сумської області з хокею

Після цього на майданчик вийдуть хокейні клуб "Ромни" та "Дружба".

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