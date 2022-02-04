У Сумах відбувся хокейний турнір на призи Віктора Гречаного

4 лютого на майданчику стадіону "Авангард" відбувся хокейний турнір на призи Віктора Гречаного. Змагались хокеїсти дванадцяти та чотирнадцяти років. Хто став переможцем турніру – у матеріалі Суспільного.

У турнірі взяли участь 5 команд у двох вікових групах. Серед команд U12 трофей розіграли команди "Суми" та "Ромни". З рахунком 8:0 перемогли сумчани.

Денис Лаврик у команді U14 з Ромен грає під сьомими номером. У сьогоднішній грі проти хокейного клубу "Суми" він закинув три шайби. Денис говорить: "Ми граємо в пас. Ми сильні. Ми виграємо".

Дві шайби у цьому матчі у ворота роменчан закинув сумчанин Вадим Мальцев. Він разом з командою був упевнений у перемозі та розповів нам, що перемогу здобуватимуть завдяки злагодженості у команді.

У підсумку двох голів Мальцева не вистачило для перемоги – матч завершився з рахунком 5:2 на користь роменчан. "Ромни" до цього з рахунком 6:4 обіграли сумських "Воронів" і виграли кубок Гречаного-2022. В останньому матчі турніру "Суми" та "Ворони" завершили гру з рахунком 5:2. "Суми" вибороли "срібло", "Ворони" - "бронзу".

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