Хокейна команда "Сумчанка" розпочала підготовку до матчів на великому полі

Команда муніципального клубу "Сумчанка" розпочала підготовку до матчів на великому полі. Спортсменки 1 лютого отримали індивідуальні графіки тренування, які розпочнуться з 7 лютого. Про це Суспільному розповіла Світлана Макаєва – головна тренерка МСК "Сумчанка".

Також тренерка зазначила, що через засніженість поля та погодні умови, тренуватись на ньому не можуть. Сподіваються на турецький збір.

Найголовнішим стартом цього року Світлана Макаєва називає Кубок європейських чемпіонів у дивізіоні "Трофі". Говорить: "Дуже важка група, дуже важкі змагання. Тому що в цьому році нам дісталися найкращі європейські команди у групі. Це команди з Англії та Німеччини. І також команда із Франції".

На що розраховуватиме команда "Сумчанка" на полях "Кубку європейських чемпіонок" в Італії капітан команди Євгенія Мороз зазначила: "Ми команда. Роль кожної має значення. І робити ставку на щось одне – це, мабуть, не правильно. Те що може "досвід", "молодість" може зробити лише своїми зусиллями. Тому дуже важливо".

Кубок європейських чемпіонів відбудеться з 15 по 19 квітня в італійському містечку Чернуско-Суль-Навільйо. Після цього "Сумчанка" наприкінці квітня стартує у чемпіонаті України з хокею на траві.

Що відомо

Минулого тижня дівчата повернулися з Борисполя, де стали чемпіонами України з індорхокею.

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