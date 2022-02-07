6 лютого завершився регулярний чемпіонат Сумської області з хокею і визначились учасники плей-офф турніру. В 1/4 фіналу зустрінуться хокейні клуби "Суми" та "Коровинці", "Дружба" та "Ромни", "Шостка" та "Сумські бобри" і білопільський "Лідер" та хокейний клуб "Конотоп".

Стадія чвертьфіналу складається з двох матчів. Перші матчі відбудуться на майданчику команд, вказаних першими. Чемпіонат Сумської області з хокею 1/4 та фіналу ХК "Суми" - ХК "Коровинці" ХК "Дружба" - ХК "Ромни" ХК "Шостка" - "Сумські бобри" "Лідер" (Білопілля) – ХК "Конотоп". Переможці першої та четвертої й другої та третьої пар зустрінуться у півфіналах. Переможці півфіналів зустрінуться у матчі за звання чемпіона області сезону 2022 року. "Бронзу" розіграють команди, які поступляться у півфіналах.

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