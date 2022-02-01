У Тисовці Львівської області естафетною гонкою юніорок 1 лютого завершився чемпіонат України з біатлону. Перша збірна Сумської області посіла у гонці перше місце. "Золото" вибороли Єва Мартиненко, Аліна Єрьоменко, Валерія Мартиненко та Поліна Пуцко. Друга команда фінішувала шостою.

Фото: Євгена Вялкова

До цього юніорська збірна Сумщини, до складу якої увійшли Дмитро Грущак, Володимир Кошман, Владислав Гончаревський та Владислав Чихарь, виборола у естафеті серед юніорів "золоті" медалі. Друга команда області також була шостою.

Перед цим Владислав Гончаревський посів перше місце у гонці переслідування, Дмитро Грущак – друге. "Срібло" у спринті здобув Володимир Кошман. В індивідуальній гонці Владислав Чихарь та Дмитро Грущак здобули, відповідно, "срібло" та "бронзу".

Фото: Євгена Вялкова

У загальнокомандному заліку збірна Сумської області посіла перше місце.

Змагання у Тисовці стартували 27 січня.

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