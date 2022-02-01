У Тисовці Львівської області естафетною гонкою юніорок 1 лютого завершився чемпіонат України з біатлону. Перша збірна Сумської області посіла у гонці перше місце. "Золото" вибороли Єва Мартиненко, Аліна Єрьоменко, Валерія Мартиненко та Поліна Пуцко. Друга команда фінішувала шостою.
До цього юніорська збірна Сумщини, до складу якої увійшли Дмитро Грущак, Володимир Кошман, Владислав Гончаревський та Владислав Чихарь, виборола у естафеті серед юніорів "золоті" медалі. Друга команда області також була шостою.
Перед цим Владислав Гончаревський посів перше місце у гонці переслідування, Дмитро Грущак – друге. "Срібло" у спринті здобув Володимир Кошман. В індивідуальній гонці Владислав Чихарь та Дмитро Грущак здобули, відповідно, "срібло" та "бронзу".
У загальнокомандному заліку збірна Сумської області посіла перше місце.
Змагання у Тисовці стартували 27 січня.
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